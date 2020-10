Rapallo: Panathlon, Giorgio Costa rieletto presidente

Dall’area comunicazione di Panathlon Italia riceviamo e pubblichiamo

Giorgio Costa è stato rieletto alla presidenza del Panathlon International Distretto Italia per il quadriennio 2021-2024 dall’Assemblea Nazionale Elettiva che si è tenuta sabato 3 ottobre 2020 presso il Salone d’Onore del CONI a Roma. Al termine dello scrutinio il presidente uscente – eletto per la prima volta nel 2018 – ha ottenuto 73 preferenze, pari al 53,7% dei voti validamente espressi, contro le 60 preferenze (46,3%) andate all’altro candidato Pietro Pallini, mentre Fabiano Gerevini prima della votazione aveva annunciato la sua rinuncia alla candidatura. Sono stati eletti anche i sei Consiglieri del Comitato di Presidenza, tra i quali una donna, nonché i Componenti (tre effettivi e due supplenti) del Collegio dei Revisori Contabili e del Collegio Arbitrale. La votazione, alla quale erano presenti 136 Club (68 fisicamente e 68 per delega) su un totale di 159 aventi diritto al voto, è stata preceduta dal saluto istituzionale del Presidente del Panathlon International, Pierre Zappelli, e dall’approvazione a maggioranza del bilancio consuntivo e preventivo.

“Ringrazio tutti voi per aver partecipato in maniera così numerosa e per avermi riconfermato. Tutto quello che abbiamo fatto fino ad ora è notevole ma adesso dobbiamo impegnarci al massimo per portare a termine il programma nei prossimi quattro anni”, ha detto Costa, prima di esortare all’unità e alla coesione tutti i panathleti del Distretto Italia: “I Club sono la linfa vitale del Panathlon e, insieme ai Governatori, li metteremo nelle condizioni di lavorare al meglio. Cerchiamo di collaborare e di essere sempre amici perché niente al mondo unisce come lo sport. Non dobbiamo arrenderci davanti alle difficoltà ma dobbiamo credere nei nostri sogni: con passione, volontà e determinazione è possibile raggiungere qualsiasi risultato!”.

Questi i risultati:

Presidente

Giorgio COSTA – Rapallo-Tigullio Occidentale (Area 04 Liguria)

Consiglieri del Comitato di Presidenza

1. Antonio LAGANÀ – Reggio Calabria (Area 08 Puglia-Calabria-Basilicata)

2. Alberto PACCAPELO – Pesaro (Area 05 Emilia Romagna-Marche)

3. Federico LODA – Verona 1954 (Area 01 Veneto-Trentino Alto Adige/Südtirol)

4. Leno CHISCI – Valdarno Superiore (Area 06 Toscana)

5. Adriana BALZARINI – Mottarone (Area 03 Piemonte-Valle d’Aosta)

6. Mario ULIAN – Alto Friuli (Area 12 Friuli Venezia Giulia)