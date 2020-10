Rapallo: materiali anti-covid, corsa alla solidarietà per aiutare la scuola

Dall’ufficio stampa dell’Istituto comprensivo Rapallo riceviamo e pubblichiamo

250 visiere protettive per i docenti, 1.000 custodie portamascherina, 200 rotoloni di carta asciugatutto, 60 rotoli di carta igienica. E’ stata una piccola mobilitazione quella che ha visto l’IC Rapallo alla sua riapertura grazie a FIP Italia, Eurospin e al Comitato Genitori Rapallo, che hanno voluto sostenere con queste donazioni speciali la nuova scuola ai tempi del Covid.

Le visiere donate da FIP Italia, azienda del gruppo Aliaxis, permette a tutti gli alunni, in particolare a coloro che hanno la necessità di seguire anche il labiale delle insegnanti, di essere facilitati nell’attività didattica. Utilizzate soprattutto nella scuola dell’Infanzia e Primaria, dai docenti di lingue – che hanno la necessità di mostrare la pronuncia delle varie parole – e dai docenti di sostegno, che hanno necessariamente un rapporto di maggiore vicinanza con i loro alunni, i dispositivi garantiscono la sicurezza sul lavoro e, nello stesso tempo, più praticità e immediatezza nell’insegnamento.

Le custodie portamascherina, contrassegnate col logo del Comitato Genitori Rapallo, permettono ai ragazzi di avere un luogo sicuro dove posare la propria mascherina, evitando superfici che potrebbero non essere igienizzate. Il Comitato genitori Rapallo ha anche sostenuto l’Istituto con “risorse umane”, impiegate a realizzare le impronte per il distanziamento anche negli spazi esterni per i ragazzi, come ulteriore misura cautelare.

Carta assorbente e carta igienica donate da Eurospin, infine, sono una dotazione più che mai preziosa in tempi di sanificazioni continue.

“E’ significativo vedere come la comunità si sia stretta attorno alla scuola che riparte – dice il Dirigente Scolastico dell’IC Rapallo Giacomo Daneri – Credo che questa particolare attenzione sia il frutto dei mesi del lockdown, quando le famiglie si sono rese conto degli sforzi che la scuola ha fatto, non solo dal punto di vista del proseguimento dell’attività didattica, ma anche della tenuta del benessere psicologico dei ragazzi grazie al rapporto coi loro insegnanti e i compagni. Ringraziamo di cuore le aziende del territorio e il Comitato Genitori che sono stati così vicini alla nostra scuola e attenti alle sue necessità in un momento di forte emergenza”.