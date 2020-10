Rapallo: “Diga, non perdiamo altro tempo”

Da Gianluca Cecconi, segretario circolo Pd a nome del Circolo riceviamo e pubblichiamo

Riflessioni. Sono stati questi passati, giorni difficili per il nostro territorio; il Tigullio ha sofferto ancora mostrando tutta la sua fragilità!

La forte mareggiata ha colpito la nostra costa e si sono temute situazioni tragiche come quelle vissute due anni fa.

Quello che come PD abbiamo sostenuto in campagna elettorale si è dimostrato in questi giorni; il territorio è fragile e bisogna al più presto intervenire.

Ci auguriamo che chi è al Governo della nostra Regione sia in grado di agire, magari tenendo anche conto dei suggerimenti che arrivano dall’opposizione.

Per quanto riguarda Rapallo è evidente che è sempre più urgente che il Porto con la sua diga venga finito al più presto, indipendentemente da chi avrà l’onere di portare avanti il progetto.

Non possiamo permetterci di perdere ulteriore tempo!