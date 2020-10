Rapallo: dall’inizio dell’anno già 16 allerte, per colplessivi 31 giorni

Siamo appena all’inizio di ottobre, una stagione che ci porta inevitabilmente all’inverno e alle piogge, sempre più intense. Nei primi nove medi dell’anno, le allerte che hanno interessato la città di Rapallo sono state ben 16 per complessivi 31 giorni. La polizia municipale durante questi eventi, oltre le ore di servizio normale che vanno dalle 7.30 alle 19.30, ha impegnato ben 34 pattuglie con 83 operatori.

Oltre la polizia urbana, in servizio durante le allerte vi è personale dell’ufficio tecnico, in parte di guardia, in parte a disposizione; gli uomini della protezione civile. Per i Comuni le allerte rappresentano un costo enorme anche se – spiega il comandante della polizia municipale di Rapallo, Fabio Lanata – la tendenza è quella di far valere il servizio svolto durante le allerte come notturno, con conseguente recupero mediante giorni liberi dal servizio. Fatto che, in ogni caso, riduce l’organico durante il giorno.