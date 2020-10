Rapallo: coltivava marijuana nell’orto e spacciava, arrestato

Dall’ufficio stampa della Questura di Genova riceviamo e pubblichiamo

I poliziotti del Commissariato di Rapallo hanno arrestato un cittadino del Costa Rica di 23 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Durante il transito con l’auto in un’area conosciuta come luogo di spaccio, gli operatori hanno notato tre giovani intenti a farsi uno spinello. In loco al 23enne sono stati sequestrati 5,80 grammi di cannabis e nella successiva perquisizione nell’abitazione altri 45,76 grammi oltre che 5 piante di marijuana coltivate nell’orto.

Stamattina la direttissima