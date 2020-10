Rapallo: al via un altro blocco di lavori sulle strade

Dall’ufficio stampa del Comune di Rapallo riceviamo e pubblichiamo

Ai blocchi di partenza, interventi di asfaltatura nelle vie cittadine che risultano maggiormente dissestate e che presentano avvallamenti .Le operazioni verranno eseguite con asfalto a caldo. «In data odierna sono stati aggiudicati lavori di manutenzione ordinaria alla rete b bianca con particolare attenzione in via Mameli pedonale e in corso Italia, che sono le zone in cui si riscontrano le maggiori criticità spiegano il sindaco Carlo Bagnasco e l’assessore ai Lavori Pubblici Filippo Lasinio – In fase di aggiudicazione anche gli interventi di manutenzione ordinaria di ripristino e ripiastrellatura dei marciapiedi particolarmente ammalorati sututto il territorio cittadino e della pubblica illuminazione; previsto anche un appalto dedicato alla Protezione civile,concordato eseguito dall’assessore Franco Parodi, così da avere i fondi necessari per gli interventi preventivi e per quelli necessari durante le possibili emergenze»