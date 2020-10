Prosegie il mistero dei morti trovati in mare nel Ponente

Prosegue il mistero dei cadaveri trovato in mare nel Ponente. A parte quello di un uomo trovato nel Roja e quindi vittima quasi certa dell’alluvione e quello di una donna che si sarebbe tolta la vita, gli investigatori sono al lavoro per identificare l’identità delle tre salme, tutte di uomini, trovate in mare a Sanremo, una a Santo Stefano al Mare, una a Ventimiglia.

Le correnti in genere spingono dall’Italia verso la Francia; in Italia si afferma che non vi siano dispersi. Tra le ipotesi quella che i corpi fossero su un’imbarcazione affondata.