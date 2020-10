Portofino: il Comune affitta 10 posti auto a Paraggi a 12.000 euro

Dalla delibera di giunta del Comune di Portofino:

” La Società Solido Hotels S.r.l., con sede in Napoli, via dei Due Macelli, gestore dell’Eight Hotel di Paraggi, ha rappresentato al Comune di Portofino di aver beneficiato, negli anni passati, in forza di accordi intercorsi con i precedenti gestori, della disponibilità di numero 10 posti auto nell’area sita in Località Paraggi ora interessata dai menzionati provvedimenti e ha comunicato, altresì,di averne necessità urgente anche per questo anno, fino al 31.12.2020, per consentire di rendere un servizio adeguato alla sua clientela;

A fronte dell’impegno da parte del Comune di Portofino di tenere liberi 10 posti auto fino al 31.12.2020, la Società Solido Hotels S.r.l. ha proposto un’indennità di Euro12.000,00 IVA compresa;

Ritenuto che, oltre che dal punto di vista dell’aspetto patrimoniale, a parere del RUP scrivente, la richiesta pervenuta dalla Società Solido Hotels S.r.l. è meritevole di accoglimento poiché l’Hotel Eight è una struttura alberghiera di qualità e categoria elevata ma soprattutto, la presenza di una clientela costante, soggiornante ad esempio per periodi non brevissimi, si ritiene che possa incentivare o comunque favorire l’utilizzo, da parte dei suoi clienti, dei servizi di micro-mobilità sostenibile di cui al progetto sperimentale “Portofino green and blue” e incentivare le visite al Borgo di Portofino e soprattutto al Castello Brown (sito facente parte del circuito di cui al Progetto sperimentale).

L’occasione per poter testare il funzionamento del Progetto avviato appare insista anche in questo tipo di occasioni che consentono di conoscere in maniera diretta come svilupparlo o potenziarlo al meglio.