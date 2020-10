Chiusura notturna del tunnel del Ferriere che collega la Fontanabuona alla Val Bisagno e quindi al capoluogo. Se non ci saranno ulteriori slittamenti. La chiusura inizierà stasera alle 22 fino alla 5 del mattino successivo. Così per due settimane. Purtroppo va segnalata la mancata informazione Anas che forse non capisce la grande importanza del tunnel per i pendolari che percorrono il traforo.