Lavagna: “Diga Perfigli l’incontro di Toti coi sindaci”

Da Federico Cardelli riceviamo e pubblichiamo la lettera inviata, con dieci allegati, ai sindaci di Chiavari e Lavagna e per conoscenza ai consiglieri: Sandro Garibaldi (Regione – Chiavari); Antonio Segalerba (Chiavari); Giorgio Canepa (Chiavari); Giovanni Giardini (Chiavari); assessore Piazze Lavagna; Daniele Di Martino (Lavagna)

Egregi Signori Sindaci, ho appreso che a séguito di vostra richiesta siete stati convocati dal confermato presidente della Regione per il 14 p.v., ore 17.30, a trattar del progetto di cui all’oggetto, cui continuate a dichiararvi contrari.

Considerando che le vostre promesse elettorali di revoca dell’assenso al progetto risalgono rispettivamente a tre anni e mezzo fa e ad un anno e mezzo fa, il fatto che per “riattivarvi” ci sia voluta l’approvazione del decreto d’esproprio mi fa immaginare che si tratti di una commedia, al ritorno dalla quale, in lacrime e stracciandovi le vesti, proclamerete: “Purtroppo non c’è più niente da fare!”.

In ciò confortati dal risultato delle recenti elezioni regionali, che non paiono esser state granché influenzate dalla vicenda. Ma mi permetto di far presente che quando si tratta di votare per i Comuni le cose sono molto diverse (il PD di Lavagna ne sa qualcosa), e ben diversa sarà pure la sensibilità dell’opinione pubblica a lavori in corso.

Spero ovviamente di sbagliarmi sul vostro conto, e nel caso, augurandomi d’esservi d’aiuto, vi fornisco una raccolta di motivi per cui la diga Perfigli NON dev’essere realizzata.

Il primo allegato è la relazione tecnica redatta da me e dall’ing. Traldi per il ricorso – ricorso notoriamente rigettato con motivazioni legate alle procedure giudiziarie ed amministrative, senza che né i giudici né la parte resistente si siano addentrati sulla validità tecnica del progetto.

Il secondo è una raccolta di osservazioni che per diversi motivi non erano state incluse nel primo.

Il terzo è un estratto dei primi due, che può servir semplicemente da supporto per rispondere alla prevedibile domanda: “Ma voi cosa proponete in alternativa?..”.

Gli altri sono alcuni dei documenti citati nei primi due, per vostra ulteriore informazione ed eventuale verifica delle citazioni.

Per eventuali chiarimenti o approfondimenti, sono a completa disposizione dei tecnici che vi affiancheranno all’incontro – dando per scontato che, essendo entrambi commercialisti, non andrete da soli a trattar d’ingegneria idraulica col plotone di tecnici o presunti tali che avrà al séguito il presidente della Regione.