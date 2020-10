Lavagna: bando per affittare 480 metri a 3.360 euro annui

Con determina dirigenziale, l’amministrazione comunale di Lavagna ha deciso di affittare un’area di sua proprietà. Il testo integrale del documento è pubblicato sull’albo pretorio del Comune.

“Il Comune di Lavagna è proprietario di un’area sita il Lavagna, ubicata tra via Lungoentella e Via Moggia, contraddistinta al N.C.T. Con il fg. 1 part. 931 di circa 480 metri quadrati. Tale area è stata oggetto di richiesta da parte di diversi soggetti che si sono dichiarati aventi diritto a poter utilizzare il terreno in questione, poiché già titolari di proprietà e/o di diritti di transito sulla corte di pertinenza del fabbricato insistente sul mappale adiacente a tale area e la cui corte dà accesso carrabile al terreno comunale.

E’ stato impartito indirizzo al Dirigente del Settore Servizi Tecnici Territoriali e all’Ufficio Demanio e Patrimonio di procedere mediante procedura negoziata previo esperimento di gara informale alla locazione dell’area in oggetto, al canone annuo a base d’asta di €. 3.360, ai fini commerciali, stabilendo inoltre in anni 4 la durata del contratto di locazione”.