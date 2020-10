Camogli: film sulla Sagra del pesce in onda su tv tedesca

Da Bernd Sauer, presidente dell’Associazione “Amici di Camogli” di Tuningen, città tedesca gemellata con Camogli, riceviamo e pubblichiamo

Liebe Freunde,

am 1. 10. wurde im NDR Mare TV ein Film über Camogli wiederholt gezeigt.

Man erfährt sehr viel über Camogli und die Region, besonders über das

Fischfest, unser Freund Gianni Verdina, der Kommandant der Stadtpolizei,

der schon mehrfach in Tuningen war, zeigt sich in vollem Einsatz. Der

Film lohnt sich und kann in der Mediathek noch angesehen werden:

Mediathek NDR 3, Donnerstag, 01. Oktober 2020, 21:00 bis 21:45 Uhr. Viel

Vergnügen dabei!

Liebe Grüße

—

Caro amico,

il primo ottobre è stato proiettato più volte un film su Camogli su NDR Mare TV. Si impara molto su Camogli e sulla regione, soprattutto sulla

Sagra del pesce, il nostro amico Gianni Verdina, comandante della polizia cittadina, che è già stato più volte a Tuningen, si mostra in pieno impegno. Il film vale la pena e può ancora essere visualizzato nella mediateca:

Mediathek NDR 3, giovedì 1 ottobre 2020, dalle 21.00 alle 21.45 Molti

Piacere!

I migliori saluti