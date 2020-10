Bogliasco: il punto sui lavori alla foce del rio Poggio

Da Facebook Comune di Bogliasco

Diamo un aggiornamento su alcune opere in atto nel territorio comunale.

Volgono al termine i lavori alla foce del rio Poggio che si erano resi necessari per la demolizione dell’ultimo tratto della copertura del torrente in conformità alle prescrizioni imposte dalla Regione Liguria.

In tale contesto sono stati costruiti i nuovi argini, più alti dei precedenti, ed è stata adattata la sede stradale per adeguarla alle nuove quote progettuali; ora si provvederà all’asfaltatura del… tratto interessato dalle nuove opere fino al Ponte Romano.

I lavori hanno anche riguardato lo sgombero dei materiali lapidei e di scarto depositati da tempo sotto la copertura verso monte in modo da migliorare il deflusso delle acque del torrente. Per svolgere tale intervento sono stati impiegati mezzi d’opera di diversa grandezza al fine di poter transitare e rimuovere i detriti anche nella parte più a valle della copertura.

Inoltre sono iniziati i lavori di riqualificazione dei gabinetti pubblici di via Mazzini e di via Vaglio Superiore.

Questi verranno completamente rinnovati e resi più funzionali. Sarà rifatto e messo a norma l’impianto elettrico: i corpi illuminanti installati saranno dotati di sensori crepuscolari per accendersi solo in presenza di persone con un evidente risparmio energetico.

L’impianto idrico verrà rinnovato e i servizi dotati di rubinetti con erogazione dell’acqua controllata.

Saranno sostituiti i sanitari, rifatti i pavimenti e i rivestimenti esistenti, rinnovati gli infissi, aggiungendo una porta esterna per consentire l’eventuale chiusura dei locali.

Il restauro riguarderà anche la parte esterna del locale di Via Vaglio e del magazzino attiguo e comprenderà pure il rifacimento della copertura, in parte ancora in lamiera ondulata, ciò per eliminare le infiltrazioni d’acqua e per rendere il contesto ambientalmente più gradevole all’aspetto esteriore.