Rapallo: aggiornamento situazione Covid – 19 sul territorio cittadino

Questa mattina il sindaco Carlo Bagnasco, il consigliere con incarico alla sanità Salvatore Alongi e il consigliere con incarico alla pubblica istruzione Laura Mastrangelo attraverso una diretta facebook hanno fatto il punto sulla situazione Covid – 19 sul territorio cittadino a seguito degli ultimi aggiornamenti di Asl4.

I positivi registrati sono 8, uno in più rispetto all’ultimo bollettino, 14 persone in isolamento precauzionale poiché rientrati dall’estero e 33 persone attenzionate entrate in contatto con positivi.

L’ultimo positivo è un alunno di una classe terza elementare dell’Istituto San Benedetto.

Come da protocollo sono stati posti in isolamento la famiglia, i docenti e due classi con cui il positivo ha avuto contatti.

“All’interno delle scuole cittadine, percorsi e protocolli sono applicati in maniera rigorosa, gli standard di sicurezza sono ai massimi livelli – ha dichiarato il sindaco Carlo Bagnasco – l’appello agli studenti è quello di mantenere comportamenti adeguati e prudenti anche al di fuori della scuola, evitando di creare assembramenti e indossando i dispositivi di protezione, nel rispetto di se stessi e degli altri”.