Sono cinque i cadaveri trovati in spiaggia a Sanremo e Ventimiglia; in mare a Imperia; lungo il Roja. Si suppone siano tutte vittime del maltempo; persone date per disperse di cui è in corso l’identificazione. Un numero che indica la drammaticità della situazione verificatasi dopo l’ondata di maltempo che ha investito la Liguria, e colpito in particolare il Ponente. Oltreché il Cuneese e la Val d’Aosta.