A causa del forte vento con raffiche tra gli 80 e 100 chilometri orari e della mareggiata che invade la via Aurelia, i tecnici Anas hanno chiuso la via Aurelia nelle “gallerie di Sant’Anna”, al confine tra Sestri Levante e Cavi di Lavagna. Unica via di collegamento tra Sestri e Lavagna resta la A-12