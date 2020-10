‘Santa’: “Maremontibike rinviata; indelebile il ricordo di Robby”

Da Paolo Calevo riceviamo e pubblichiamo

La Società Mutuo Soccorso Armatori e Marinai Pescatori ricorda che in data odierna si sarebbe disputata la decima edizione della Maremontebike “ricordando Robby”. Doveva e sarebbe stata una grande festa in bicicletta aperta a tutti alla scoperta del nostro territorio. Purtroppo l’ormai famoso virus ci ha obbligati a spostare al prossimo anno ( la prima domenica di ottobre 2021) tale manifestazione.

Tutto ciò però non ci toglie il ricordo per il nostro amico Roberto e la possibilità di donare un sorriso a chi è stato più sfortunato, aiutando l’associazione Make a Wish che in tutti questi anni ci ha accompagnati in questa splendida avventura.