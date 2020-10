RASSEGNA STAMPA. Covid altri sei nuovi contagi

Oggi, domenica 4 ottobre auguri a Francesco (Santo Patrono d’Italia). Mercati settimanali: Moneglia. Parole: benestare (autorizzazione rilasciata per il compimento di un determinato atto; dichiarazione di approvazione in relazione a un contratto, un’ordinazione o ad una scrittura contabile). Proverbi: “La paura ingrossa il pericolo”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Covid: sei nuovi contagi nel Tigullio tra cui un alunno delle elementari a Rapallo. Maltempo: “Portofino: cede il muro della strada; il tunnel per evitare l’isolamento”; “Porto Carlo Riva, cadono i massi della diga; Rapallo rivive l’incubo di due anni fa”; “San Michele è in ginocchio”; “Barca scaraventata sulla spiaggia dei Cavallini”; “Oltre 1.000 persone senza luce per 24 ore a Uscio”; “Danni a Portobello e Renà”; “Bargone adesso chiede aiuto”; Casarza: la strada per l’agriturismo non esiste più”; “Chiavari e Lavagna risparmiate”; “Albero cade su casa a Moconesi”.

Sestri Levante: “Salviamo l’ospedale, assemblea pubblica”. Sestri Levante: scoperto prestanome, proprietario di 276 veicoli. Lavagna: Don Stefano Queirolo lascia la parrocchia il 7 novembre dopo 19 anni; lo sostituisce don Federico Tavella. Lavagna: violenze in ospedale, ancora sulle indagini. Chiavari: Jessica Leo, premio in nome di Don Bobbio.

Rapallo: aveva avvicinato anziano per derubarlo del Rolex, denunciata. Portofino: Riccardo Ezechieli: morte presunta del genovese svanito nel nulla dieci anni fa durante una passeggiata nel parco.