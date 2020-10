Rapallo: un mare di detriti tra i danni della mareggiata

La spiaggia di ponente trasformata a Rapallo in un mare di detriti: plastica; legname; copertoni; oggetti di varia natura. La costosa pulizia delle spiagge, rientra tra le spese sostenute dai Comuni per pagare i danni del maltempo.

Le cause di questa invasine di detriti sono note: dopo i nubifragi, l’acqua pulisce i corsi d’acqua spesso trasformati in discariche e, nella migliore delle ipotesi, semplicemente abbandonati a se stessi, senza nessuna pulizia. Ci riferiamo in particolare ai Comuni dell’entroterra perché, in quelli costieri, la pulizia degli alvei in genere viene assicurata.

I rifiuti che attraverso i torrenti o l’Entella arrivano al mare sono gettati sul litorale.

Ci auguriamo che la prossima amministrazione regionale affronti e risolva l’annoso problema.

Foto di Consuelo Pallavicini