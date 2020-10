Rapallo: pulizia spiagge, spese a carico dei concessionari (2)

Detriti in spiaggia portati da correnti e mareggiata. In un precedente articolo questa mattina abbiamo parlato dei danni sostenuti dai Comuni per pulire le spiagge libere; i balneari devono curare la manutenzione di quelle in concessione. Ossia devono raccogliere i rifiuti differenziandoli a seconda della tipologia; curarne il trasporto e poi il conferimento in discarica. Un capitale. In pratica tutto ciò dovrebbe essere ripetuto dopo ogni mareggiata.

Nella spiaggia del Lido di Rapallo (foto e filmato) i rifiuti sono tonnellate e le spese di rimozione davvero ingenti; impossibili dopo la stagione del covd che hanno imposto una riduzione dei clienti.

Esiste una normativa che consente di bruciare il legname in spiaggia, ma è talmente farcita di “paletti” che la soluzione diventa impraticabile.

Anche per i concessionari, come per i Comuni, ci si augura che la Regione (i cui organismi non sono ancora insediati) possa trovare soluzioni adeguate.