I vigili del fuoco di Rapallo, con l’appoggio dell’autoscala di Chiavari, stanno intervenendo a Rapallo, in via Baisi, per rimuovere un grosso albero caduto su una palazzina. La casa risulta disabitata al momento.

La strada è temporaneamente chiusa al traffico