Portofino: “Strada 227, buco nel muro riparato entro oggi”

La frattura nel muro a sostegno della strada provinciale 227 che collega Santa Margherita e Portofino, sarà riparata entro stasera. Franco Senarega, ‘assessore’ alla Viabilità della città metropolitana, che già aveva curato in prima persona la ricostruzione della strada, spiega: “La mareggiata dell’altra notte ha colpito il punto di collegamento tra il vecchio e il nuovo muro. Ieri mattina abbiamo avuto notizia di questo ‘sgrottamento’ verso le 7 e subito la macchina della città metropolitana si è messa in moto. Poche ore dopo i tecnici erano sul posto per trovare la soluzione più idonea . I lavori sono iniziati poco dopo, stanno proseguendo e termineranno in serata. Domani mattina verrà ripristinato il normale doppio senso di marcia. Nella Città metropolitano esiste una cultura, fatta propria anche dalle nuove leve, che, individuate le soluzioni, mira a risolvere i problemi immediatamente”.