Due i copri trovati tra i rifiuti spiaggiati sul litorale del ponente. In località Tre Ponti di Sanremo, è stato recuperato il cadavere di un uomo; sul litorale Oberdan a Ventimiglia il corpo di una donna. Si suppone che appartengano a due dispersi trascinati in mare dai torrenti in piena. Sono in corso le indagini per l’identificazione dei due cadaveri.