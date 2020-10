Lavagna: coltiva cannabis in giardino, arrestato

Dal Comando Provinciale di Genova dei Carabinieri riceviamo e pubblichiamo

A Lavagna, i Carabinieri della locale Stazione, a seguito di preventivi servizi tesi ad infrenare l’uso e lo spaccio di droghe, dopo un’attività investigativa, individuavano un soggetto abitante in quella cittadina, che, a seguito di perquisizione personale e poi presso la sua abitazione, veniva trovato in possesso di Kg. 2 di sostanza stupefacente del tipo “Cannabis indica” con foglie ed infiorescenze, già suddivisa e posta ad asciugare in 15 sacchetti di carta. Mentre, nel giardino pertinente la sua abitazione, venivano rinvenute piantumate 4 piante di “Cannabis Indica” di grosse dimensioni tra i 2 e i 4 metri, con rami di circa m. 1.5, il tutto posto sotto sequestro. L’uomo, identificato in L.M. di 57 anni disoccupato, dopo le formalità è stato arrestato per coltivazione e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio”. Come disposto è stato tradotto e associato presso il carcere di Ge-Marassi.