Casarza: le esondazioni registrate dall’Osservatorio Raffaelli

Dalla segreteria dell’A.p.s. Osservatorio Raffaelli, riceviamo e pubblichiamo

L’A.p.s. Osservatorio Meteorologico, Agrario, Geologico Prof. Don Gian Carlo Raffaelli dal 1883, ha tra le sue principali finalità, quella della divulgazione, studio, ricerca delle scienze dell’atmosfera: la meteorologica, la climatologia e le scienze applicate degli effetti delle precedenti come la scienza idraulica ed idrologica. Dalla sua nascita, nel lontano 1883, l’Osservatorio fondato a Bargone di Casarza Ligure (Ge) dal Prof. Don Gian Carlo Raffaelli ha cercato di sviluppare una fitta rete di stazioni meteorologiche e di presidi per tramite di corrispondenti atti ad informare su ogni evoluzione meteo.

Realizziamo questo breve comunicato per illustrarvi quanto abbiamo realizzato nella giornata del 02 e 03 Ottobre 2020 con alcuni dati sull’evento che ha interessato il tigullio orientale in tali giornate.

L’Associazione ha una rete meteorologica ed idrometrica che sta diventando anno dopo anno sempre più fitta per quanto riguarda la Val Petronio. In realtà compre anche altri territori comunali nella provincia di Genova e di Spezia.

La rete in Val Petronio ha rilevato i seguenti valori:

– 176mm presso Santuario N.S. della Guardia di Velva

– 143mm presso Velva

– 131mm presso Mereta

– 138mm presso Castiglione Chiavarese

– 193mm presso Cardini

L’idrometro posizionato dalla nostra Associazione, sul Torrente Petronio presso Località Battilana ha registrato il picco di + 1,37m alle 06:06 del 02 Ottobre 2020 e un successivo di +1,35m alle 06:52. Ricordiamo che tale valore indica il superamento della seconda soglia su tre presso questo luogo, che registra tutta la portata dei corsi d’acqua presenti nel comune di Castiglione Chiavarese. A tale dato quindi vanno aggiunti gli altri affluenti presenti sul territorio di Casarza Ligure e di Sestri Levante.

In particolare è stato il Torrente Bargonasco insieme al Torrente Cacarello a registrare l’altezza idrometrica più rilevante, raggiungendo il valore dei 2m (terza soglia su tre). Il Torrente Cacarello non è esondato; mentre il torrente Bargonasco lungo l’asta fluviale a monte della località Bargonasco ha esondato in più punti, interrompendo anche la viabilità presso la località moline – Bargone.

L’esondazione in più punti del Torrente Bargonasco, a parte aver causato l’interruzione della viabilità nella zona sopra descritta, isolando due persone, non ha provocato danni a persone o cose in quanto il corso d’acqua ha preso spazi di ex campi coltivati e di boschi lungo il suo percorso. Ha raggiunto una larghezza che supera in certi punti i 20m.

Altri corsi d’acqua della vallata del Petronio hanno raggiunto livelli di guardia, senza però tracimare ed esondare. Essere riuscite a fine Maggio e nel mese di Giugno 2020 a mantenere le aste idrometriche che abbiamo acquistato, ha aiutato moltissimo le squadre impegnate sul territorio. Possono sembrare inutili questi “righelli” con accanto le fasce colorate differenziate per soglie di allertamento interno, ma sono essenziali affinchè si possano predisporre norme di auto protezione e piani di protezione civile in corso di evento.

I versanti e quindi il suolo invece non ha retto in più zone provocando movimenti franosi anche di rilevante importanza che hanno interessato in particolar modo la strada comunale per Bargone, interrompendola in almeno 5 punti. Il punto più rilevante è stato il movimento franoso che si era attivato durante l’evento di Domenica 03 Novembre 2019, un anno fa praticamente.

La piazza del paese di Bargone è stata ricoperta di detriti di varie dimensioni e origine, arrivando ad un accumulo superiore a 1,5m. La causa di tale danno è dovuto all’esondazione del rio principale che costeggia anche il sentiero con segnavia geometrico X rossa per il Monte Treggin e Roccagrande, meta di molti escursionisti e oggetto da parte nostra di pulizia e segnatura nel Febbraio 2019.

Questo rio, che rientra nella categoria dei bacini piccoli (inferiori ai 15Km/2), insieme ad altri rii minori, a seguito delle piogge verificatesi che ricordiamo: sono state nell’ordine dei 37mm in 15minuti e dei 68mm in 30 minuti a Bargone, hanno inevitabilmente causato un tempo di risposta e di corrivazione molto rapido e hanno provocato smottamenti, caduta di alberi e trasporto di materiale detritico che è andato a confluire contro la tombinatura, occludendola e causando così l’esondazione lungo le strade, via delle fragole. Basti pensare che l’acqua arrivava fino in via Reccio con un’altezza di almeno +0,30m, favorita anche dalla pendenza della strada.

Anche dalla strada carrabile bianca per il Passo del Bocco di Bargone, l’evento ha portato all’esondazione di tutti i rii e l’asportazione di gran parte dei tratti stradali della stessa, causando così l’inevitabile interruzione. La stessa acqua trasportava anche il pietrame da Costa di Bargone sino alla piazza del paese e poi verso via Reccio. Nella zona da segnalare anche allagamenti presso il locale negozio e presso l’Osteria Tranquillo nonché presso le civili abitazioni delle vie interessate.

Si sono eseguiti interventi anche di taglio piante, rimozione ramaglie, in zona Velva e strada comunale Santuario Velva – Torza tra i Comuni di Castiglione Chiavarese (Ge) e di Maissana (Sp).

Abbiamo quindi svolto il monitoraggio meteo ed idrometrico attraverso i nostri Soci e Soci Volontari del Gruppo Meteo, Clima e Idraulica coordinati dal Direttore dell’Osservatorio Raffaelli Claudio Monteverde e del Gruppo di Protezione Civile coordinati dal Vice Caposquadra Francesco Piccinini.

Come Presidente, ho attivato anche il Gruppo Escursionismo e Sentieri in quanto ha diversi strumenti utili per intervenire nei contesti del taglio di piante, arbusti. In generale tra Soci e Soci Volontari si sono attivati 18 persone. Le attività di superamento emergenza proseguiranno, in settimana, meteo permettendo, effettueremo sopralluoghi ed interventi sulla rete sentieristica della zona di Bargone e a seguire sugli altri sentieri gestiti da questa Associazione. Raccomandiamo prudenza al momento per chi percorrerà la rete sentieristica che potrebbe essere interessata da ostruzione di alberi, smottamenti, cedimenti del sentiero o dei muri a secco, nonché dilavamento del fondo del sentiero stesso.

Proseguiranno anche le attività di monitoraggio meteo/idro e ambientale nonché ogni altro intervento atto al superamento delle criticità verificatesi sul territorio.

Invitiamo sempre, chiunque abbia voglia dedicare del proprio tempo libero, nel fare volontariato e nello stare comunque a contatto con la natura e a fare del bene; a contribuire in prima persona per la tutela dell’ambiente in cui si vive; a svolgere attività con noi di pulizia, monitoraggio e segnatura dei sentieri o a coltivare le proprie passioni in ambito meteorologico oppure a far parte del gruppo di protezione civile e quindi ad iscriversi all’Associazione, contattandoci per e-mail all’indirizzo: osservatorioraffaelli1883@gmail.com

Il Presidente e Direttore dell’A.P.S. Osservatorio Raffaelli dal 1883 Geom. e Di.Ma. Dott. Claudio Monteverde