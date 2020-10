Fortunatamente quando è crollato non transitava nessuno. In Val trebbia è crollata la campata centrale del ponte Lenzino. lungoi la statale 45 della Val Trebbia. Strada di collegamento tra Santo Stefano d’Aveto, il Levante e Genova con Piacenza. Il crollo è avvenuto nel pomeriggio. Il ponte attraversava il Trebbia tra i Comuni di Corte Brugnatella e Cerignale; in prossimità di Bobbio e Marsaglia.