Nella notte, a causa del forte vento, decine di interventi dei vigili del fuoco di Rapallo e Chiavari per alberi crollati sulla carreggiata o pericolanti. Gli interventi dei vigili del fuoco, da Sori a Riva Trigoso, sono solo la punta di un iceberg. Tra gli interventi segnaliamo la caduta di un palo su un’auto a Riva Trigoso e in in via Parma a Chiavari su alcune auto.