Sestri: “Chiusura filiale di Pila, Carige ci ripensi”

Da Marco Conti, consigliere Città Metropolitana di Genova ec apogruppo "Riprenditi Sestri-Sestri Popolare" in Consiglio comunale



Mozione urgente in Consiglio Comunale.

“Appreso che Banca Carige vuol chiudere la filiale di Pila – commenta il Consigliere metropolitano di Genova e comunale di Sestri Levante Marco Conti – ritengo che il Comune di Sestri Levante debba mettere in atto tutte le iniziative possibili per evitare che il popoloso quartiere di Pila venga privato di questo importante servizio”.

“Pila è tra i più grandi quartieri della città, ci sono le scuole, una moltitudine di attività commerciali, l’ufficio postale e lo sportello della Banca Carige ha sempre avuto una grande valenza strategica sia per i cittadini che per gli esercenti – prosegue Conti – avremmo preferito poter capire meglio questa scelta e soprattutto sapere se il Sindaco ne era già a conoscenza e quali iniziative ha già intrapreso”.

“Il quartiere di Pila rappresenta un po’ il punto di congiunzione tra il centro città, l’uscita autostradale e altri quartieri come la Lavagnina e San Bartolomeo, una grossa parte della popolazione di Sestri Levante è concentrata proprio in questa zona – conclude Marco Conti – l’auspicio è che vertici di Carige ripensino a questa decisione ma occorre una mobilitazione unanime e pertanto lunedì presenterò una mozione urgente in Consiglio comunale per mettere in atto tutte le iniziative necessarie”.