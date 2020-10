‘Santa’: la diga all’esame mareggiata; lavori promossi

Ieri la prima consistente mareggiata dopo l’inizio dei lavori di rinforzo della diga foranea del porto di Santa Margherita di cui è stato quasi ultimato il primo lotto ed in attesa dell’inizio dei lavori del secondo lotto per un importo di pari valore, 7.500.000 euro stanziati dalla Protezione civile nazionale. Occhi puntati naturalmente sulla tenuta dei lavori effettuati.

Si può affermare che la mareggiata, contrariamente a quanto era avvenuto in passato, non ha portato via neppure un masso usato per rinforzare la diga, come dimostrano le immagini. Nessun problema ha subito neppure un’imbarcazione a vela che si trova all’ormeggio.

A dimostrare la differenza tra la zona dove sono stati eseguiti i lavori e quella che li attende, il fatto che, nella seconda, le ringhiere sulla passeggiata della diga siano state ancora una volta piegate .

Resta il problema della risacca, indipendente dai lavori effettuati, che ha portato l’acqua in pescheria ed ha spostato i cassoni che sulla banchina del Circomare ospitano l’attrezzatura dei pescatori.

Va ricordato che la violenza della mareggiata di ieri, nel retroporto, ha raggiunto l’edificio che ospita il Circomare. Problema che, come quello della strada per Portofino, può essere risolto solo creando – è una ipotesi – dighe soffolte, parallele al litorale per difenderlo.