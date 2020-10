Recco: sportello di ricevimento al pubblico, orari e modalità di apertura

Dallo staff di Carlo Gandolfo, sindaco di Recco, riceviamo e pubblichiamo

In concomitanza con l’arrivo degli Avvisi di pagamento della Tassa sui rifiuti (Tari) per l’anno 2020, per tutto il mese di ottobre lo sportello di ricevimento al pubblico sarà aperto al piano terra nell’atrio del comune (ingresso principale da piazza Nicoloso) nei seguenti giorni ed orari:

– lunedì 9-12

– martedì 9-12

– giovedì 9-12 e 15-17

A partire dal giorno 9 ottobre e sino al 9 novembre 2020 l’ufficio Casa riceverà il pubblico presso lo sportello al piano terra del Comune (atrio) il martedì pomeriggio dalle 14.30 alle 17.00 ed il venerdi dalle 9.30 alle 12.30 per fornire informazione e consegnare la modulistica relativa ai due bandi di concorso per contributi affitto. Il primo bando si riferisce al consueto contributo affitto con la novità che potranno presentare istanza anche coloro che hanno maturato una morosità. Il secondo bando, più specifico, è riferito alla crisi causata dalla situazione emergenziale da Civid-19, prevede l’erogazione di un contributo straordinario per il pagamento dei canoni di febbraio marzo aprile e maggio 2020, ai lavoratori autonomi o dipendenti che hanno subito una riduzione del reddito superiore al 30% nei primi cinque mesi del 2020.

Si ricorda di indossare la mascherina e di rispettare la distanza interpersonale di almeno 1 metro in caso di coda.