Recco-Avegno-Uscio: “Esame di coscienza e propositi del Pd”

Dal Circolo Pd di Recco Avegno Uscio riceviamo e pubblichiamo

Dopo breve discussione il direttivo del Circolo PD di Recco Avegno Uscio riunitosi il 29 settembre 2020 ha ritenuto importante condividere alcune considerazioni e proposte.

Sembra abbastanza inutile un’analisi sulle elezioni perse così clamorosamente: i numeri dicono che il PD e l’area della sinistra ligure in questi 5 anni di governo di Toti non ha perso molto, ma certamente non ha guadagnato nulla; il successo di Toti era scontato, ma non si poteva fare di più? Le lungaggini per la scelta del candidato Presidente e la disorganizzazione quanto hanno pesato sui risultati?

Il PD è, o almeno dovrebbe essere, il partito di riferimento per le persone con ideali di centro sinistra e sinistra: ha la struttura e le sedi, spazi conquistati nel tempo con il contributo e la manodopera dei lavoratori, spazi necessari e utilissimi per ogni organizzazione politica. Quindi non può e non deve scomparire.

Invece purtroppo molti circoli liguri del PD, in particolare molti nel genovese hanno chiuso o si sono accorpati per sopravvivere a causa della mancanza di fondi e di nuovi iscritti. Ci chiediamo: è possibile che la Liguria sia diventata così palesemente una regione di destra?

Se non vogliamo parlare di colpe, diciamo quali errori ha commesso la gestione ligure e genovese del PD in tutto questo? Guardando agli ultimi mesi, ci rendiamo conto che le Direziono regionali e provinciali si erano chiuse a riccio per agevolare alcuni nomi, ma le urne hanno dato un risultato diverso.

Dall’analisi delle preferenze è palese che la gente ha voluto dare fiducia a chi ogni giorno affronta in prima linea i problemi delle persone. Perché quindi non candidare più persone che sono espressione del territorio?

Guardiamo, quindi, al futuro: tra gli iscritti del PD ci sono molte persone valide, donne e uomini che se ascoltate possono far tornare la fiducia in questo partito. Per logiche ingiustificabili si è persa la collegialità delle decisioni. Si è passati da fare sempre primarie ad un metodo autocratico delle scelte fondamentali.

A cominciare dai circoli dobbiamo dialogare con la gente per trovare insieme proposte valide per una sanità funzionale, per un’istruzione seria, per la salvaguardia dell’ambiente, incentivando il recupero e la ristrutturazione dell’esistente, per promuovere la creazione di nuove attività, e possibilità di lavoro anche recuperando le nostre vecchie tradizioni, per lo sviluppo del turismo, risorsa prima della nostra regione. Non dimentichiamo le battaglie contro ogni forma di razzismo e discriminazione.

Troppo illudersi che il PD possa concretizzare queste proposte e rappresentare questi ideali?

Chiediamo a gran voce che venga fatta, sia a livello provinciale che regionale, una Assemblea del partito auspicando che serva a far recuperare il ruolo importantissimo del PD in Liguria, e che qualcuno magari non sentendosi in colpa, ma in errore, faccia un passo indietro.