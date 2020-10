RASSEGNA STAMPA Si contano i danni del maltempo

Oggi, sabato 3 dicembre, auguri a Gerardo. Mercati settimanali: annullati per allerta. Parole: clamore (grido molteplice e confuso che ritrae i sentimenti di una moltitudine; schiamazzo; chiasso; lagnanza, protesta collettiva; anche implorazione. Devoto Oli). Proverbi: “Onestà è la miglior moneta”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Allerta: “Tigullio sotto il diluvio, Sestri e Casarza Piegate da allagamenti e frane”; “Sestri finisce sott’acqua, negozi allagati in centro”; “Scuole chiuse in tutta la Riviera, al Marconi-Delpino lezioni in remoto”; “Frana sulla strada di Bargone; frazione senz’acqua”; “Mare forza 9, paura fino a tarda notte”; “Frana a San Martino”; “Il torrente Aveto esondato a Farfanosa”; “Il vento spinge auto in mare”. Covid: contagiato un cardiologo, tampone ai suoi pazienti. “

Sestri Levante: piano regimazione acque, al via lavori per la sicurezza”. Lavagna: violenze in corsia spunta un’altra vittima. Chiavari: Levaggi chiede di mettere in sicurezza la città. Chiavari: oltre 61 milioni per la sicurezza idraulica. Chiavari: Hi Lex, lavori per ammodernare le linee produttive.

====

San Colombano: covid, primo Consiglio comunale a Porte chiuse.