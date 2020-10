A Rapallo, dopo la chiusura per una frana, è stata riaperta la collinare via Comega. Rimossi l’albero e il grande masso che impedivano il passaggio e isolavano alcune abitazioni. Attivo l’assessore ai Lavori pubblici Filippo Lasinio. Il sindaco Carlo Bagnasco ha ringraziato anche i tecnici e gli operai del Comune per la rapidità con la quale hanno portato a termine un intervento di ripristino particolarmente complesso.

Nelle immagini la strada ostruita e subito dopo la riapertura