Rapallo: “Un poker di agenti davvero bravi e preparati”

Erano quattro gli agenti della polizia urbana di Rapallo assunti in periodo estivo grazie ad una normativa nazionale che ne consentiva l’assunzione in deroga. Oltre ad Alessio Perego che il sindaco ha salutato questa mattina, c’erano, altrettanto bravi e preparati, Loris Anobile; Michele Ardito e Romano Mazzeo. Per motivi diversi, stamattina gli ultimi tre agenti non hanno potuto ricevere il grazie del sindaco Carlo Bagnasco.

Dice il comandante Fabio Lanata: “Quest’anno abbiamo assunto quattro agenti a tempo determinato e siamo stati davvero fortunati per la loro preparazione e, nonostante la giovane età, per la loro professionalità. Tutto il corpo della polizia urbana di Rapallo li saluta e ringrazia con il grande rimpianto di non averli più come colleghi. Auguro loro di trovare al più presto l’impiego che meritano”.