Rapallo: “Turismo, ottimo lavoro dell’assessore”

Leggo con molto rammarico l’attacco di Andrea Carannante all’assessore al turismo Elisabetta Lai, la cui unica ‘colpa’ probabilmente è quella di avere messo la sua faccia e il suo impegno per la mia elezione in Regione, evidentemente ancora indigesta per qualcuno. Basterebbe chiedere in giro e analizzare i risultati per capire la bontà dell’operato di Lai, una capacità riconosciuta dagli stessi cittadini nelle elezioni di un anno e mezzo fa e che dovrebbe essere valutata anche, e soprattutto, sulla base delle risorse, poche, messe a disposizione del suo settore.

Carannante forse non lo sa perché mai è riuscito, nonostante le tante candidature, a osservare dall’interno la macchina amministrativa, ma è difficile compiere miracoli turistici senza investimenti che consentano analisi e programmazione: nonostante questo l’assessore Lai ha svolto, e sta svolgendo, un grande lavoro in collaborazione con gli uffici.

Dispiace che la sua difesa arrivi da me, che il Comune l’ho lasciato otto anni fa: mi auguro che il sindaco e i colleghi di giunta le esprimano quanto prima la loro vicinanza di fronte ad attacchi pretestuosi e strumentali.

Caro Carannante, dobbiamo essere felici che finalmente il Comune abbia deciso di investire sugli eventi – che sono solo una piccolissima parte di quello che riguarda il turismo – e per questo ti consiglio di non ascoltare telefonate che magari ti suggeriscono una visione distorta della realtà, annebbiata da rancori personali.

Concludo manifestandoti la mia disponibilità per affrontare e analizzare insieme i veri problemi di Rapallo, che sono ben altri rispetto al turismo, e per i quali metterò tutto me stesso una volta insediato nel nuovo consiglio regionale.