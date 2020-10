Rapallo: “L’inutile assessorato al Turismo”

Da Andrea Carannante, Libera Rapallo/l’opposizione che non tradisce, riceviamo e pubblichiamo

Apprendiamo che il comune di Rapallo affida ad una società esterna la programmazione biennale degli eventi con una spesa di circa euro 90.000. Già conoscevamo (visti i risultati) l’incapacità nell’organizzazione di tali eventi in grado di attirare nuovi flussi turistici. Ora probabilmente anche il Comune prende atto di questa mancanza. Ricordiamo però che a Rapallo esiste un assessorato al turismo e un assessore stipendiato con altro denaro pubblico, chiediamo quindi si lasci spazio a questa agenzia, che sicuramente sarà in grado di gestire al meglio gli eventi e trasformare l’assessorato in una semplice delega, cosicché i cittadini potranno risparmiare un po’ di denaro, soprattutto in questi momenti di austerità. Dopo il caso “Puggioni” un nuovo caso. Ci auguriamo che le opposizioni presenti in consiglio comunale non tacciano anche questa volta e chiedano a gran voce la restituzione delle deleghe.