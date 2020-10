Rapallo: la conta dei danni da presentare alla Regione

Una notte di sopralluoghi del sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco e dell’assessore ai Lavori pubblici Filippo Lasinio per monitorare le numerose criticità dovute a pioggia e vento: dal mare che ha invaso San Michele di Pagana alla frana di via Comaga; dall’auto finita in mare alle barche spiaggiate sulla scogliera su cui indaga il Circomare. Al lavoro anche i tecnici comunali per stilare l’elenco dei danni che il sindaco e gli uffici invieranno agli uffici regionali per chiedere l’aiuto economico previsto in queste situazioni secondo una prassi consolidata.