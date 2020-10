Rapallo: anziano derubato del Rolex, ladra denunciata

Verso la fine del decorso mese d’agosto, nel centro cittadino di Rapallo, una donna, dopo essersi avvicinata ad un anziano, per mezzo di illusorie promesse, riusciva a sottrargli un prestigioso orologio, marca “Rolex” del valore commerciale di 7.000 euro, quindi, con una scusa, si allontanava. Ieri, l’Arma locale, dopo un’attività d’indagine, svolta anche con l’ausilio del sistema di video-sorveglianza cittadino, identificava e poi deferiva in stato per “furto con destrezza” la responsabile, una romena, A.R. di 26 anni, con innumerevoli “alias” senza fissa dimora e con pregiudizi di polizia.