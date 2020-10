Portofino: al lavoro nella notte lungo la strada 227

Nell’ottobre del 2018, quasi due anni fa, nella notte tra il 29 e 30 si era scatenata la mareggiata più furiosa che aveva fatto crollare lunghi tratti della strada di Portofino. Una notte terribile in cui il sindaco del Borgo Matteo Viacava e il vicesindaco di Santa Martgherita Ligure Emanuele Cozzio, rischiarono, con alcuni volontari, per chiudere la strada prima delle voragini, per evitare che eventuali automobilisti finissero in mare.

Siamo a ottobre e le previsioni meteomarine, note da giorni, annunciavano una mareggiata di quelle toste. Nessun timore sulla tenuta della carrozzabile; la certezza che il vento avrebbe certamente portato le onde sulla strada rendendo la carreggiata pericolosa; oltre al timore che sulla strada potessero crollare alberi. Di notte timori e difficoltà si amplificano.

Così i Comuni di Portofino e Santa Margherita Ligure hanno deciso di chiudere la strada. Gli stessi Matteo Viacava ed Emanuele Cozzio, con la polizia municipale di Portofino e il gruppo Vab Lupo della Protezione Civile, sono intervenuti per liberare tombini e caditoie lungo la provinciale 227 nel tratto ricostruito, proprio per scaricare l’acqua portata dalle onde sulla strada. Sono anche state scortate in sicurezza le auto di alcune persone che da Portofino dovevano raggiungere le proprie abitazioni.

Nella foto Emanuele Cozzio e Matteo Viacava tra il sindaco di Genova Marco Bucci