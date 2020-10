Chiavari: assegnato il Premio “Don Bobbio”

di Giuseppe Valle

L’Anpi, sezione “Paolo Castagnino Saetta” ha ripristinato il Premio “Don Bobbio”, assegnato a Jessica Leo per la sua tesi su “Il ruolo delle idee in politica” che ripercorre le vicende della seconda guerra mondiale, partendo dal programma esposto da Adolf Hitler in “Mein Kampf”.

Presenti il sindaco Marco Di Capua, il vicesindaco Silvia Stanig, Giorgio “Getto” Viarengo, Roberto Pettinaroli, M. Grazia Daniele, Francesco De NIcola nonché studenti delle scuole medie superiori accompagnati dai loro insegnanti.





Giorgio Viarengo ha tratteggiato la figura di don Giovanni Bobbio.

Giorgio “Getto” Viarengo

Il video di Cristina Petruzzella “Le nuove resistenze” ha ripercorso le tappe dell’ascesa al potere di Hitler e ha additato incredibili somiglianze con certi avvenimenti d’attualità.

Jessica Leo

Sollecitata da Roberto Pettinaroli, la neo laureata ha spegato i motivi della propria scelta e l’utilità di conoscere e approfondire le vicende della nostra storia.

Francesco De Nicola, docente di Letteratura Italiana Contemporanea, ha rilevato come la tesi, discussa nella Facoltà di Scienze Politiche, sia permeata di passione. A proposito di “Mein Kampf” lo studioso rileva che ci sono i libri stampati, quelli venduti e quelli letti. Il “mattone” di Hitler (come lo definì Benito Mussolini) fu venduto più della Bibbia perché i tedeschi erano obbligati.

Francesco De Nicola

L’antidoto alla nuova barbarie che avanza è non solo la nostra Costituzione ma soprattutto la conoscenza, l’informazione, la presa di responsabilità. De Nicola cita alcuni passi della poesia di Eugenio Montale, La primavera hitleriana, in cui Hitler in visita a Firenze viene definito “messo inferna” e la popolazione più o meno ignara “miti carnefici”, un ossimoro che allude alla verità che infine nessuno è innocente.

M. Grazia Daniele consegna la targa a Jessica Leo





Al termina M. Grazia Daniele ha letto il messaggio che La senatrice Liliana Segre – da poco insignita della Legion D’Onore dal presidente Macron – ha inviato per incoraggiare a continuara sulla strada di coinvolgere i giovani affinché sappiano scegliere il bene.