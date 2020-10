Chiavari: albero crolla dall’Entella sulla pista ciclabile

A Chiavari la Protezione civile coordinata dal Rinaldo Lavaggi, è intervenuta sul lungo Entella per rimuovere un albero alto una quindicina di metri, nato nel letto del fiume, ma crollato sulla pista ciclabile; spaccando la ringhiera in legno che divide la pista dall’argine. I volontari della Protezione civile sono intervenuti con propria attrezzatura tagliando l’albero, trasportandolo col fuoristrada di servizio in zona dove può essere prelevato dai mezzi comunali. Nastro bianco e rosso è stato posto per segnalare la mancanza della ringhiera spezzata dall’albero.