Sono centinaia le persone armate di telefonino, macchina fotografica o di cinepresa che restano appostate anche per ore nell’attesa dello scatto più suggestivo. Quello da inviare, per stupirli, ad amici e parenti. La mareggiata affascina. Uno dei punti preferiti è la basilica che Camogli ha dedicato a Santa Maria Assunta. Le onde si frangono sul molo di Rivo Giorgio e volano in alto con una colonna di spuma che tenta di superare in altezza il campanile,

Le immagini sono di Consuelo Pallavicini