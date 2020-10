Calcio/ Entella ‘rimandata’ all’esordio casalingo (2)

Non trova né la prima vittoria né il primo goal l’Entella al suo esordio casalingo nel campionato di serie B, ma mostra almeno lo spirito giusto per guardare al futuro con un certo ottimismo. In un sabato sonnolento che vede la città reduce da quasi due giorni ad alta tensione causa maltempo, i bianco-celesti impattano contro una Reggiana che gioca a memoria e sciorina un collettivo magistralmente diretto da mister Alvini.

E’ la giornata delle occasioni perse: l’occasione di un quasi sold out, innanzitutto, perché in tempi di normalità il blasone dei granata e l’esodo di tifosi da Reggio Emilia avrebbero richiamato la folla delle grandi occasioni al Comunale, e le occasioni sciupate dai chiavaresi, fermati da tre legni (clamoroso quello di Morosini su errore di Ajeti, nel secondo tempo) e da un super-Cerofolini, autore di almeno due prodezze.

Dopo un avvio frizzante da parte della Reggiana, l’Entella sembra prendere le misure ai granata, ma proprio nel momento migliore dei liguri arriva il goal di Mazzocchi, a decretare il vantaggio ospite. Di Varone su rigore, per un discusso intervento su Kargbo, il raddoppio allo scadere. Ora l’Entella, ferma a 1 punto in classifica, ospiterà a Chiavari la Reggina prima della trasferta a Frosinone. Due partite ‘toste’ che aiuteranno a misurare le ambizioni del team di Boscaglia.

Virtus Entella-Reggiana 0-2

Marcatori: 43′ pt Mazzocchi (R); 43′ st Varone su rig.

Virtus Entella: Borra; De Col, Chiosa, Poli, Costa; Morosini (36′ st Coppolaro), Paolucci, Brescianini (22′ st Petrovic); Crimi (42′ st Koutsoupias); De Luca (42′ st Cardoselli), Brunori. A disposizione: Paroni, Russo, De Santis, Cleur, Bonini, Coppolaro, Pavic, Di Cosmo, Toscano. Allenatore: Bruno Tedino.

Reggiana: Cerofolini; Ajeti, Espeche, Martinelli; Zampano (45′ st Gyamfi), Muratore (17′ st Varone), Rossi, Kirwan; Radrezza (17′ st Voltan); Zamparo (17′ st Kargbo), Mazzocchi (34′ st Lunetta). A disposizione: Voltolini, Gatti, Libutti, Germoni, Pezzella, Cambiaghi, Marchi. Allenatore: Massimiliano Alvini.

Arbitro: Daniel Amabile di Valdagno (Emanuele Prenna e Filippo Bercigli; IV Uomo: Mattia Scarpa).

Note – Ammoniti Mazzocchi, Ajeti, Coppolaro, Poli. Corner 6-6. Recupero: 2′ pt, 5′ st.