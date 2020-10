Bonassola: quasi 10 ore di inspiegabile black out

A Bonassola un black out elettrico dalle 23,30 di ieri alle 8.30 di questa mattina. Sembra assurdo che nel terzo millennio, nell’era della moderna tecnologia, basti un acquazzone, un fulmine o un albero che cade, per restare senza energia elettrica. Più assurto ancora, specie pensando alle bollette pesanti che arrivano agli utenti, che si impieghino quasi dieci ore per riattivare la corrente. Senza un accenno di scuse in bolletta e senza sconti. Nonostante i disagi degli utenti e il danno economico, ad esempio per le caffetterie.