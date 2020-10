Allerta: verso l’attenuazione dei fenomeni; danni a Ponente

La notte ha portato paura e danni nel Ponente ed in particolare in Costa Azzurra. Nel Levante continua forte il vento. A Genova si soffre la rottura di un collettore idrico in zona San Fruttuoso con sospensione dell’erogazione per migliaia di utenti. Ieri sera voli in arrivo dirottati: uno da Roma ha dovuto tornare nella capitale perché non vi erano aeroporti del nord in condizioni di permettere l’atterraggio.

Zona A: questa mattina alle 6 termina l’allerta rossa; poi allerta arancione fino alle 10

Zona B: arancione fino alle 10 di oggi; poi gialla fino alle 14

Zona C: rossa fino alle di questa mattina; poi arancione fino alle 14, quindi gialla fino alle 16.

Zona D: rossa fino alle di stamae; poi arancione fino alle 10**** ****

Zona E: rossa fino alle 8 di stamnane, poi arancione fino alle 14; quinfdi gialla fino alle 16

