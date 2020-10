In un sito face book che non appartiene al Comune di Zoagli, come potrebbe apparire, è stata presentata la nuova giunta di Zoagli. La foto pubblicata però riguarda la giunta di Rapallo, anzi, la vecchia giunta di Rapallo con gli ex assessori Maini e Amoretti.

Va spiegato per altro, come gli addetti ai lavori sanno, che una nota postata su facebook, se sprovvista di una immagine, ne posta una presa dall’archivio che reputa attinente, ma spesso senza alcun criterio.