Uscio: rapporti con l’opposizione, un tormentone

Da Giuseppe Garbarino, sindaco di Uscio, riceviamo e pubblichiamo (a queste domande la risposta è già stata data; ci sono altri mezzi ad appesantire il traffico sulla 333)



Alcune riflessioni che riguardano il Consigliere Aloia

Quando si tratta di soldi che i cittadini di Uscio devono sborsare per difendersi dagli attacchi, in questo caso dalla società Colle Ecologico di cui il sig. Aloia è legale rappresentante, amministratore delegato e soprattutto socio unico, direi che non sia argomento da sottovalutare. Gli stessi cittadini di Uscio ma anche quelli di Avegno e Recco, da anni sopportano il disagio causato dal transito di mezzi pesanti diretti nelle discariche (parzialmente in attività) riconducibili al Consigliere Aloia.

Le domande che vengono spontanee sono:

Quali siano le motivazioni che hanno spinto il sig Aloia a candidarsi a Sindaco di Uscio ottenendo il 28% del consenso?

Cosa sarebbe accaduto se il sig. Aloia (…) fosse diventato Sindaco?

Per quanto ancora i cittadini di Uscio dovranno pagare per difendersi dai ricorsi incardinati dal Consigliere sopra citato?

Per quanti anni i cittadini della valle dovranno sopportare il disagio sulla SP 333?

Esiste il conflitto di interessi dello consigliere Aloia nei confronti dei cittadini di Uscio?