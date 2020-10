Uscio: black out, 1.000 persone senza corrente da ore

Forse un albero è crollato finendo e strappando il cavo che trasporta la corrente elettrica; forse un fulmine si è abbattuto su un traliccio. Ipotesi. La realtà e che alcune via di Uscio (4 Novenbre, Bianchi, Geppi e zone limitrofe) sono senza corrente. “Almeno mille cittadini sono nelle loro case senza poter far nulla per la mancanza di corrente – spiega il sindaco Giuseppe Garbarino – Enet dice che i tecnici sono già al lavoro, ma sono un paio di ore che siamo al buio e sono profondamente impensierito da questa situazione di fragilità nell’erogazione”.