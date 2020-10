Sestri: ospedale, martedì assemblea pubblica

Dal comitato “Salviamo l’Ospedale della Val Petronio e della Val di Vara” riceviamo e pubblichiamo

Martedì 6 ottobre, a partire dalle ore 18:00 nei giardini Mariele Ventre di Via XX Settembre a Sestri Levante, si terrà un’Assemblea Pubblica per relazionare i cittadini sulle attività svolte dal Comitato in questi primi tre mesi. Forniremo il nostro punto di vista sullo stato di realizzazione del Piano Socio Sanitario 2017-2019 di Regione Liguria, ma non solo:

presenteremo anche nuove idee e proporremo azioni per garantire la piena operatività del Presidio Ospedaliero di Sestri Levante.

Sarà anche l’occasione per presentarci, se accetteranno il nostro invito, al Presidente della Regione Liguria, al Direttore Generale di ASL 4 ed a tutti i Sindaci della Val Petronio e della Val di Vara. Crediamo fermamente che, da un serio confronto fra il nostro Comitato, voce dei cittadini, e le istituzioni che hanno potere decisionale in ambito sanitario, possano svilupparsi le suddette idee ed azioni, tese a soddisfare i sempre crescenti bisogni

assistenziali del nostro comprensorio.

Chiediamo ai cittadini che vorranno intervenire, di presentarsi già dalle 17:30 circa. Il piano sicurezza che abbiamo approntato infatti, prevede procedure di prevenzione Covid-19 che richiedono un po’ di tempo per essere espletate e raccomandiamo sin d’ora ai partecipanti di indossare la mascherina e mantenere adeguata distanza interpersonale durante tutto

l’evento.

Precisiamo che, in caso di maltempo, l’assemblea si terrà presso la Sala Convegni dell’adiacente Grande Albergo.