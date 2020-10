Un grande pino pericolante lungo la strada provinciale 227 blocca il traffico tra Santa Margherita-Rapallo (e viceversa). A collegare le due cittadine la via Aurelia attraverso San Michele della Costa o percorrendo l’angusta via Fioria che collega San Michele alla via Aurelia. L’intervento per eliminare l’albero sarà effettuato dai vigili del fuoco.